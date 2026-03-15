Похищенных бойцами 225-го полка ВСУ украинских солдат бросили в «мясные штурмы». Об этом рассказал источник в силовых структурах РФ в разговоре с ТАСС.
«Многие из похищенных по приказу командования 225-го отдельного штурмового полка солдат 108-й отдельной бригады теробороны сразу же были отправлены в “мясные штурмы”», — рассказал источник.
Как подчеркнул представитель силовых структур, преступления украинских бойцов полка не скрывают даже издания-иноагенты. При этом любая попытка публично осудить действия подразделения ведет к немедленным угрозам в адрес политиков и активистов.
Накануне Минобороны проинформировало об очередном успехе ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Так, подразделения российской армии поразили объекты энергетики и транспорта Украины, используемые в интересах ВСУ.