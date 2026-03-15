Белгород подвергся массированному обстрелу ВСУ, есть серьёзные повреждения

Гладков сообщил о серьёзных повреждениях объектов энергетики после обстрела ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Белгороду и округу. В результате атаки серьезно повреждены энергообъекты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в мессенджере MAX.

Губернатор отметил, что пострадавших в результате инцидента нет.

«Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ… Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры», — написал глава региона в мессенджере.

Этой же ночью Гладков объявил о ракетной опасности на всей территории Белгородской области.

Немногим ранее Минобороны сообщало, что за три часа 12 марта силы ПВО РФ уничтожили два беспилотника ВСУ. В это же время еще над четырьмя регионами сбили 12 дронов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации силами российских ПВО 64 БПЛА, летевших на столицу.

