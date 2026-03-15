Бочаров: В Волгоградской области БПЛА попал в многоквартирный дом

Беспилотник ВСУ попал в многоквартирный дом в Волгограде в ночь на воскресенье 15 марта. Об этом рассказал глава Волгоградской области Андрей Бочаров.
«В Советском районе Волгограда зафиксировано попадание БПЛА в многоквартирный дом по адресу ул. им. Владимира Петровского, 4. Выбиты стекла в отдельных квартирах. Пострадавших нет», — цитирует слова губернатора Telegram-канале администрации региона.
Напомним, Краснодарский край 14 марта пережил атаку БПЛА на порт и НПЗ, при этом три человека пострадали в Темрюкском районе.
Ранее сообщалось, что над Крымом, Черным и Азовским морями за ночь сбили 45 беспилотников в ночь на 14 марта.
