Бочаров: В Волгоградской области БПЛА попал в многоквартирный дом

Губернатор рассказал о последствиях попадания беспилотника в многоквартирный дом в Волгограде.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотник ВСУ попал в многоквартирный дом в Волгограде в ночь на воскресенье 15 марта. Об этом рассказал глава Волгоградской области Андрей Бочаров.

«В Советском районе Волгограда зафиксировано попадание БПЛА в многоквартирный дом по адресу ул. им. Владимира Петровского, 4. Выбиты стекла в отдельных квартирах. Пострадавших нет», — цитирует слова губернатора Telegram-канале администрации региона.

Напомним, Краснодарский край 14 марта пережил атаку БПЛА на порт и НПЗ, при этом три человека пострадали в Темрюкском районе. Подробности здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что над Крымом, Черным и Азовским морями за ночь сбили 45 беспилотников в ночь на 14 марта.

Как российские операторы FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ «Рубикон» сбили тараном несколько украинских БПЛА, в том числе датский RQ-35 Heidrun, читайте здесь на KP.RU.

