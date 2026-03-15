В Краснодарском крае начался пожар на нефтебазе после падения обломков БПЛА

Оперштаб сообщил о падении обломков БПЛА на нефтебазу в Краснодарском крае.

Источник: Комсомольская правда

На нефтебазе в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА произошел пожар. Об этом сообщает местный оперштаб.

По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

«В пригороде Тихорецка произошло возгорание на территории нефтебазы из-за падения обломков БПЛА», — говорится в сообщении оперштаба.

Еще одним последствием инцидента стало повреждение двух высоковольтных линий электропередачи в Тихорецком районе обломками дрона. В оперативном штабе уточнили, что приступят к восстановлению после тщательного обследования района.

По сообщению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, Белгород подвергся массированному обстрелу ночью 15 марта. Тогда уточнялось, что в результате атаки были серьезно повреждены энергообъекты, пострадавших нет.

Накануне в небе над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами сработала система ПВО, была объявлена опасность атаки БПЛА.

