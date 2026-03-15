ВСУ нанесли массированный удар ракетами по Белгороду: что известно на утро 15 марта

Белгород и округ подверглись массированному ракетному обстрелу боевиков ВСУ. Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла», — уточнил Гладков.
В результате атаки нанесен серьезный ущерб энергетической инфраструктуре: нарушено электроснабжение, подача воды и тепла. Более детальная информация о разрушениях появится к утру, добавил Гладков.
Из-за возгорания на одном из городских объектов были задействованы силы пожарных. Кроме того, огонь затронул жилой сектор — в многоквартирном доме выбиты стекла.
Губернатор сообщил, что среди мирных жителей пострадавших нет.
Информация об обстреле Белгорода появилась около 03:47 по московскому времени.
Немногим ранее на территории Белгорода, Белгородского округа, Шебекино и Шебекинского округа дважды за ночь была объявлена ракетная опасность.
Кроме этого, над Чернянским округом сработала система ПВО РФ.
13 марта ВСУ ракетами Storm Shadow ударили по Брянску. Количество погибших в результате атаки возросло до восьми человек, при этом 47 получили ранения. Также стало известно, что один снаряд ВСУ попал в цех одного из промышленных предприятий Брянска.
Губернатор региона Александр Богомаз назвал ракетный удар по Брянску большим горем для всего населения региона.
В Кремле отреагировали на массированный ракетный удар ВСУ на Брянск 13 марта. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, удар был бы невозможен без участия британских специалистов.
При этом в российском МИД заявили, что удар по Брянску был бы невозможен без экспертов из Британии и Франции. Позднее послы двух стран были вызваны в министерство иностранных дел РФ после ударов ракетами по Брянску.
В свою очередь военный эксперт Александр Артамонов констатировал, что России необходимо устроить возмездие за атаку ВСУ по Брянску.
