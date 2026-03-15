На подлёте к Москве сбили 47 БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вечером 14 марта сбиты еще три БПЛА над Москвой. Всего в общей сложности было ликвидировано 47 дронов.
«Уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в мессенджере MAX.
Атака беспилотников началась около полудня. Первые два сбитых аппарата Собянин подтвердил в 12:27. В течение дня дроны продолжали приближаться к столице, и к 21:03 число уничтоженных на подлете БПЛА достигло 47.
По данным Минобороны на 14 марта, силами российских систем ПВО было сбито 10 авиабомб и 285 дронов ВСУ за сутки.
Кроме этого, на нефтебазе в Краснодарском крае в результате падения обломков БПЛА возник пожар. Также сообщалось о повреждении облаками дрона двух высоковольтных линий электропередачи в Тихорецком районе.