На подлёте к Москве сбили 47 БПЛА

Собянин сообщил об отражении атаки БПЛВ на Москву.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вечером 14 марта сбиты еще три БПЛА над Москвой. Всего в общей сложности было ликвидировано 47 дронов.

«Уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в мессенджере MAX.

Атака беспилотников началась около полудня. Первые два сбитых аппарата Собянин подтвердил в 12:27. В течение дня дроны продолжали приближаться к столице, и к 21:03 число уничтоженных на подлете БПЛА достигло 47.

По данным Минобороны на 14 марта, силами российских систем ПВО было сбито 10 авиабомб и 285 дронов ВСУ за сутки.

Кроме этого, на нефтебазе в Краснодарском крае в результате падения обломков БПЛА возник пожар. Также сообщалось о повреждении облаками дрона двух высоковольтных линий электропередачи в Тихорецком районе.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше