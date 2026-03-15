Руководство 159-й отдельной мехбригады ВСУ фальсифицирует отчетность, рассказал источник в силовых структурах для РИА Новости. Уточняется, что реально погибших в Харьковской области оформляют как пропавших без вести, причем в других регионах.
«…Командование украинского подразделения признает пропавшими без вести в Донбассе солдат бригады, которые были уничтожены “северянами” в Харьковской области», — сказал собеседник агентства.
По словам источника, подобная практика направлена на сокрытие истинных масштабов потерь, понесенных бригадой в зоне боевых действий.
Однако официальный Киев тоже не спешит раскрывать реальные потери ВСУ в зоне спецоперации. Накануне киевский главарь Владимир Зеленский сообщил, что украинская армия потеряла 55 тыс. человек, что в 30 раз меньше настоящих цифр.
Как подсчитало Минобороны РФ, ВСУ с начала СВО потеряли более 1,5 млн человек у битыми и ранеными.