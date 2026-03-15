Саранск подвергся атаке украинских БПЛА

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Украинские беспилотники атаковали Саранск. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщается в официальном Telegram-канале Республики Мордовия.
«Сегодня ночью Саранск был атакован вражеским БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые силы и средства. На территории работают оперативные и экстренные службы», — отмечается в сообщении.
