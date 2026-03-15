Боец Василий Пушмин из Бодайбо погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения спецоперации погиб Василий Пушмин из Бодайбо. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации муниципального образования города Бодайбо и района.
— 16 марта с 12.00−13.00 в Похоронном доме состоится прощание с нашим воином-бодайбинцем Пушминым Василием Андреевичем, погибшим при исполнении воинского долга в зоне проведения СВО на территории ДНР и ЛНР, — говорится в сообщении.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в зоне проведения спецоперации погиб Александр Русанов из Слюдянки. Церемония прощания состоится 17 марта в Свято-Никольском храме.