ПВО за ночь уничтожила 170 украинских беспилотников

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 170 украинских беспилотников, в том числе 20 БПЛА, летевших на Москву, сообщило Минобороны РФ.
«В период с 21.00 14 марта текущего года до 07.00 15 марта текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны уточнили, что дроны были уничтожены над Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской областями, Краснодарским краем, Адыгеей, Крымом, Черным морем и Московским регионом. В частности, уничтожены 20 БПЛА, летевших на Москву.