В шести городах Ростовской области отразили воздушную атаку

По словам губернатора, силы ПВО и другие подразделения нейтрализовали около 40 вражеских дронов. Ударам подверглись шесть населённых пунктов: Миллерово, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Шахты, а также западные окраины Ростова-на-Дону. Кроме того, под удар попали девять районов области: Тарасовский, Чертковский, Боковский, Кашарский, Мясниковский, Неклиновский, Тацинский, Милютинский и Белокалитвинский.