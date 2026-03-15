В шести городах Ростовской области отразили воздушную атаку. В ночь и утро 15 марта Ростовская область стала объектом масштабной атаки с воздуха. Об этом проинформировал губернатор Юрий Слюсарь, отметив, что угроза со стороны беспилотников по-прежнему актуальна.
По словам губернатора, силы ПВО и другие подразделения нейтрализовали около 40 вражеских дронов. Ударам подверглись шесть населённых пунктов: Миллерово, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Шахты, а также западные окраины Ростова-на-Дону. Кроме того, под удар попали девять районов области: Тарасовский, Чертковский, Боковский, Кашарский, Мясниковский, Неклиновский, Тацинский, Милютинский и Белокалитвинский.
На данный момент сведений о погибших, раненых или разрушениях на земле не зафиксировано, однако данные продолжают уточняться. Слюсарь подчеркнул, что мероприятия по защите воздушного пространства региона продолжаются в полном объёме.