В Самарской области отменили угрозу атаки БПЛА

САМАРА, 15 марта. /ТАСС/. Опасность атаки БПЛА в Самарской области отменена. Об этом в своем канале в Max сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
«Отбой по угрозе подлета БПЛА в Самарской области», — написал он.
Угрозу атаки беспилотников объявляли в регионе 15 марта в 01:19.
