Над Кубанью и Адыгеей за ночь сбили 22 беспилотника

В период с 21:00 14 марта до 07:00 15 марта дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.
Над Краснодарским краем сбито 11 БПЛА. Еще 11 дронов уничтожены над Республикой Адыгея, 13 — над акваторией Черного моря и 12 — над Крымом. Таким образом, в воздушном пространстве южных регионов и прилегающих акваторий ликвидировано не менее 47 целей.
Помимо этого, массированные атаки отражены в центральной части страны. В небе над Московским регионом уничтожено 20 беспилотников, летевших на столицу. Также перехваты зафиксированы над Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской и Саратовской областями.
Ранее сообщалось, что обломки беспилотника вызвали пожар на нефтебазе в Тихорецком районе Краснодарского края.