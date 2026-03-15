Атака ВСУ на Севастополь — в районе Омеги эвакуируют людей

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости Крым. В Севастополе после атаки ВСУ обнаружен сбитый беспилотник — место падения дрона оцеплено, идет эвакуация людей. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Этой ночью силы ПВО и нашего Черноморского флота вновь отразили атаку ВСУ. В общей сложности сбито более 6 БПЛА. По предварительной информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксирована информация: в районе Омеги обнаружен сбитый БПЛА. Сейчас территория оцеплена, людей эвакуируют», — проинформировал глава региона.

Специалисты принимают решение: либо будет произведен подрыв БПЛА на месте, либо его транспортируют для уничтожения, уточнил Развожаев.

И напомнил, что при обнаружении опасных объектов необходимо сразу звонить по номеру 112.

Также губернатор призвал доверять только официальной информации.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше