Атака ВСУ на Севастополь — в районе Омеги эвакуируют людей

«Этой ночью силы ПВО и нашего Черноморского флота вновь отразили атаку ВСУ. В общей сложности сбито более 6 БПЛА. По предварительной информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксирована информация: в районе Омеги обнаружен сбитый БПЛА. Сейчас территория оцеплена, людей эвакуируют», — проинформировал глава региона.
Специалисты принимают решение: либо будет произведен подрыв БПЛА на месте, либо его транспортируют для уничтожения, уточнил Развожаев.
И напомнил, что при обнаружении опасных объектов необходимо сразу звонить по номеру 112.
Также губернатор призвал доверять только официальной информации.