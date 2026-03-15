Лебедев: ВС РФ поразили под Киевом полигон с новыми французскими дронами

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 14 марта нанесли удар по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Васильков Киевской области. Об этом рассказал координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, незадолго до атаки на площадку доставили новые французские дроны. Лебедев также сообщил о поражении производственных цехов по сборке дронов в Буче и Ирпене. Предположительно, там уничтожен склад с комплектующими для украинских ракет РСЗО. В Фастове под ударом оказалась железнодорожная инфраструктура.
В Минобороны России эту информацию официально пока не комментировали.
11 марта российские военные нанесли серию ударов по энергетической инфраструктуре Украины. По данным оборонном ведомства, все пораженные объекты работали на нужды украинских силовиков. Помимо энергообъектов, под удар попали места дислокации иностранных наемников.