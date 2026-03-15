Российские военные эвакуируют тела солдат ВСУ с линии боевого соприкосновения

Российские военнослужащие вывозят с поля боя тела погибших украинских солдат, которых не стали забивать боевики ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Значительная часть тел украинских военнослужащих остается лежать в посадках, пока их не эвакуируют российские военнослужащие», — рассказал источник.
По его словам, речь идет обо всей линии боевого соприкосновения. Сама эвакуация происходит в те моменты, когда обстановка позволяет это сделать.
