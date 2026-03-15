В Севастополе уничтожили более шести украинских БПЛА

Развожаев: в Севастополе уничтожили более шести украинских беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на воскресенье, 15 марта, в Севастополе уничтожили более шести украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку ВСУ.

«В общей сложности сбито более 6 БПЛА», — сообщил Развожаев.

По его словам, в районе Омеги обнаружили сбитый дрон. Территорию оцепили, а людей эвакуируют.

«Специалисты принимают решение: либо будет произведен подрыв БПЛА на месте, либо его транспортируют для уничтожения», — добавил севастопольский губернатор.

Глава города-героя напомнил, что при обнаружении опасных предметов нужно сразу звонить по номеру 112. Он призвал жителей доверять только официальной информации.

