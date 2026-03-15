Свердловских медиков наградили в зоне СВО

Минобороны наградило екатеринбургских медиков в зоне СВО.

Источник: Минобороны РФ

В зоне специальной военной операции наградили военнослужащих Екатеринбургского медицинского отряда специального назначения группировки войск «Центр». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

— Благодаря своему профессионализму и опыту специалисты медицинского отряда ежедневно выполняют задачи по оказанию медицинской помощи вблизи линии боевого соприкосновения, — отметили в Минобороны.

Участники отряда получили медали «Жукова», «За спасение погибавших», а также «Луки Крымского». Во время церемонии награждения представитель командования группировки войск «Центр» поблагодарил специалистов за сотни спасенных жизней, а также поздравил с полученными наградами.