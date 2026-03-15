«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Орехов и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, три склада горючего и материальных средств», — говорится в сводке ведомства.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск «Днепр»
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. ВСУ потеряли до 60 военных за сутки в зоне ответственности российской группировки войск «Днепр», сообщило Минобороны РФ.