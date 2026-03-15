Войска «Юга» заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Никифоровна, Пискуновка, Каленики и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, станция радиоэлектронной разведки, склад боеприпасов, два склада горючего и шесть складов материальных средств», — говорится в сводке ведомства.