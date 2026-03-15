«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах», — говорится в сообщении.
ВС России поразили украинские объекты энергетики
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российские войска поразили объекты энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.