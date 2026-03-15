Силы ПВО уничтожили 125 украинских дронов

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Средства ПВО за шесть часов уничтожили 125 украинских беспилотников, в том числе 28, летевших на Москву, сообщило Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Пятнадцатого марта в период с 8.00 до 14.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 125 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении министерства.

МО уточнило, что ПВО уничтожила 51 БПЛА над Брянской областью, 38 БПЛА — над Московским регионом, в том числе 28 БПЛА, летевших на Москву, 19 БПЛА — над Калужской областью, по пять БПЛА — над Белгородской и Тульской областями, три БПЛА — над Смоленской областью, два БПЛА — над Владимирской областью, по одному БПЛА — над Курской и Тверской областями.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше