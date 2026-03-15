Пушилин: российские войска приблизились к охвату Краматорска и Славянска

После освобождения села Голубовка у российских подразделений появится возможность охвата Славянско-Краматорской агломерации, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Голубовка, и после этого приближается охват Славянско-Краматорской агломерации», — заявил он в видеообращении, опубликованном на канале в MAX.
Пушилин отметил, что этот участок имеет ключевое значение для украинских сил, так как является транспортно-логистическим узлом и укрепрайоном.
Глава ДНР также сообщил, что ВС РФ продвигаются в Добропольско-Красноармейском направлении, а также о боях на Гришинском и Сергеевском направлениях. По его словам, российские подразделения улучшили позиции на юге и востоке Константиновки, идут бои за юго-западную часть города.
Ранее источники сообщили, что российским штурмовикам удалось прорваться к селу Малиновка под Краматорском.
Напомним, 9 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими военными села Голубовка под Краматорском.