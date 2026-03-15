КСИР заявил, что ударил крылатыми ракетами по четырем базам США

«ВМС корпуса одновременно нанесли удары по четырем базам США, расположенным в регионе», — приводит сообщение военных Fars.
В КСИР уточнили, что ударам подверглась авиабаза Али ас-Салем и Аль-Адири в Кувейте, Ад-Дафра в ОАЭ и Шейх-Иса в Бахрейне.
Для удара были использованы ударные БПЛА, баллистические ракет ыи крылатые ракеты с усовершенствованными боеголовками, рассказали военные.
По данным КСИР, иранские ВС за последние несколько дней уничтожили порядка 80% стратегических радаров и других важных объектов на американских базах.
Ранее Корпус стражей исламской революции сообщил, что Иран впервые за время настоящего конфликта с США и Израилем использовал двухступенчатую твердотопливную стратегическую ракету «Саджиль».