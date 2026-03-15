Вашингтон
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КСИР заявил, что ударил крылатыми ракетами по четырем базам США

Атаке подверглись авиабазы в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне, сообщили военные.

Источник: Аргументы и факты

Корпус стражей исламской революции (КСИР — элитные части армии Ирана) заявил, что нанес ракетные удары одновременно по четырем военным базам США на Ближнем Востоке.

«ВМС корпуса одновременно нанесли удары по четырем базам США, расположенным в регионе», — приводит сообщение военных Fars.

В КСИР уточнили, что ударам подверглась авиабаза Али ас-Салем и Аль-Адири в Кувейте, Ад-Дафра в ОАЭ и Шейх-Иса в Бахрейне.

Для удара были использованы ударные БПЛА, баллистические ракет ыи крылатые ракеты с усовершенствованными боеголовками, рассказали военные.

По данным КСИР, иранские ВС за последние несколько дней уничтожили порядка 80% стратегических радаров и других важных объектов на американских базах.

Ранее Корпус стражей исламской революции сообщил, что Иран впервые за время настоящего конфликта с США и Израилем использовал двухступенчатую твердотопливную стратегическую ракету «Саджиль».

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
