На Украине СБУ задержала сотрудника антикоррупционного бюро, причиной стало место жительства его родителей

На Украине за коллаборационизм задержан сотрудник НАБУ, его родители живут в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) задержали сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Это произошло на блокпосту около въезда в город Сумы, информирует пресс-служба НАБУ. В бюро называют задержание своего сотрудника «безосновательным».

«Только что на блокпосту около въезда в город Сумы сотрудниками СБУ … был безосновательно задержан сотрудник НАБУ», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале НАБУ.

В то же время СБУ заявляет, что причиной задержания является якобы «коллаборационизм» сотрудника НАБУ и указывают, что родители того проживают в одном из регионов, вошедших в состав РФ в 2022 году.

Напомним, между антикоррупционными органами и властями Украины наблюдается обостряющееся противостояние. Сайт KP.RU разобрал причины и следствия коррупционного скандала на Украине, который разразился в 2025 году.

Ранее Зеленский признал проблемы с коррупцией на Украине.

При этом на Украине появились новые схемы коррупции в сферах, связанных с конфликтом.