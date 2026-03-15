На Украине СБУ задержала сотрудника антикоррупционного бюро, причиной стало место жительства его родителей

Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) задержали сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Это произошло на блокпосту около въезда в город Сумы, информирует пресс-служба НАБУ. В бюро называют задержание своего сотрудника «безосновательным».
«Только что на блокпосту около въезда в город Сумы сотрудниками СБУ … был безосновательно задержан сотрудник НАБУ», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале НАБУ.
В то же время СБУ заявляет, что причиной задержания является якобы «коллаборационизм» сотрудника НАБУ и указывают, что родители того проживают в одном из регионов, вошедших в состав РФ в 2022 году.
