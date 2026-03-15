Минобороны: 28 украинских БПЛА уничтожены над регионами РФ за три часа

Российские силы противовоздушной обороны отражают попытки ВСУ атаковать при помощи беспилотных летательных аппаратов объекты на территории РФ. Об этом информирует Минобороны Российской Федерации.
По сведениям российского оборонного ведомства, вечером в воскресенье 15 марта в течение трёх часов были подавлены и уничтожены 28 украинских дронов над несколькими регионами РФ.
«15 марта текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в релизе.
Наибольшее количество дронов уничтожено над территорией Брянской области, речь идёт о 12 обезвреженных БПЛА. Также сообщается, что семь беспилотников сбито над Московским регионом, три — над Воронежской областью. Над Белгородской и Смоленской областями сбито по два БПЛА, а над Курской и Тульской — по одному.
Напомним, в ночь на воскресенье, 15 марта, средства противовоздушной обороны уничтожили 170 беспилотников над Крымом и другими регионами.
Ранее губернатор Богомаз сообщил, что 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожили над Брянской областью.