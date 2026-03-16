Сын бойца ММА Дацика погиб на СВО, это подтвердили его родственники

В зоне СВО погиб 21-летний Ярослав Дацик, сын известного бойца ММА Вячеслава Дацика. Это произошло в Запорожской области. Ярослав погиб во время выполнения боевой задачи, причиной стал удар украинского беспилотника.
Родственники Ярослава Дацика подтвердили его гибель, пишет «КП-Петербург».
Напомним, боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик подписал бессрочный контракт с Министерством обороны, по которому отправится служить в зону специальной военной операции. Это было в феврале 2024 года. Вместе с бойцом MMA в зону спецоперации поехал его сын Ярослав, который на тот момент служил в Воздушно-десантных войсках.
Вячеслав Дацик известен рядом скандальных выходок, в том числе он был судим за разбой и незаконное пересечение границы. В последние годы он участвовал в боях поп-ММА — поединках, которые проводят ради хайпа и просмотров.
