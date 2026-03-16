Небензя объяснил, почему ООН не участвует в украинском урегулировании: дело в предвзятости

Небензя: Беспристрастность и нейтральность ООН по Украине остаются под вопросом.

Источник: Комсомольская правда

Организация Объединённых Наций не принимает участия в переговорах по украинскому урегулированию из-за своей предвзятости. На это указал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«На данный момент ООН не участвует в переговорах, и это не случайно, ведь ее беспристрастность и нейтральность остается под вопросом», — сказал Небензя в интервью сербскому изданию «Политика».

Дипломат подчеркнул, что ООН может включиться на этапе оформления соглашения между РФ и Украиной при посредничестве США, если таковое будет достигнуто. Небензя отметил, что возможно будет принятие резолюции Совбеза ООН для дополнительной международно-правовой легитимности документа.

Тем временем участие Вашингтона в мирном урегулировании украинского конфликта фактически завершилось. Президент США Дональд Трамп утратил интерес к переговорам, переключив внимание на американскую кампанию против Ирана, пишут западные СМИ.

Ранее Трамп признался, что его удивляет нежелание Владимира Зеленского идти на мирное соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

