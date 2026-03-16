Guardian: Иран смог перехватить инициативу в конфликте с США

Перекрытие Ормузского пролива говорит о том, что Иран перехватил инициативу в конфликте с Соединёнными Штатами, написала британская газета The Guardian со ссылкой на мнение профессора факультета военных исследований Лондонского королевского колледжа Питера Нойманна.
«Уже несколько дней США пытаются найти хороший ответ на закрытие Ормузского пролива, которого они явно не ожидали. Думаю, теперь инициатива перешла к иранцам», — сказал он.
В статье подчёркивается, что сейчас только Тегеран в состоянии принять решение о возобновлении судоходства.
«Одна иранская ракета, мина или небольшая лодка, загруженная взрывчаткой, могут иметь разрушительный эффект. Это говорит о том, что решение о повторном открытии пролива должно быть принято только в Тегеране», — отмечается в публикации.
Нойманн обратил внимание, что Иран находился в заведомо менее выгодном положении, но, несмотря на это, ему удалось более эффективно использовать свои возможности и создать сложности для Соединённых Штатов.
Напомним, ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru рассказал, как Иран мог бы заминировать Ормузский пролив. По его словам, это будет проводиться с помощью минных тральщиков. Кроме того, Дандыкин рассказал о подводных лодках, которые могут ставить мины через торпедные аппараты.
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен полагает, что США не смогут открыть Ормузский пролив без проведения полномасштабной наземной десантной операции с огромными потерями у американской стороны.