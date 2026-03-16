Операторы БПЛА «Запада» уничтожили воздушным тараном 16 беспилотников ВСУ

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки войск с помощью воздушных таранов уничтожили 16 разведывательных и ударных беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Расчеты FPV-истребителей войск беспилотных систем 27-й отдельной мотострелковй бригады 1-й гвардейской танковой армии уничтожают воздушным тараном 16 БПЛА ВСУ», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что расчеты боевых беспилотников круглосуточно дежурят в небе в зоне проведения СВО в Харьковской области и выявляют разведывательные и ударные дроны противника с системой сбросов мин или выстрелов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше