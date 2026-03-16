Подразделения «Запада» сбили 58 тяжелых боевых квадрокоптеров ВСУ

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск за прошедшие сутки сбили управляемый авиационный и два барражирующих боеприпаса, а также 58 тяжелых боевых квадрокоптеров ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.