«Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты управляемый авиационный боеприпас, 2 барражирующих боеприпаса, 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, 58 тяжелых боевых квадрокоптеров», — сказал он.
Подразделения «Запада» сбили 58 тяжелых боевых квадрокоптеров ВСУ
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск за прошедшие сутки сбили управляемый авиационный и два барражирующих боеприпаса, а также 58 тяжелых боевых квадрокоптеров ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.