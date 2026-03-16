Операторы БПЛА группировки «Восток» пресекли накопление резервов ВСУ

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Расчеты беспилотников войск беспилотных систем группировки войск «Восток» пресекли попытку накопления резервов ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Там рассказали, что противник пытался осуществить подвоз и накопление резервов на передовых позициях, перебрасывая живую силу на бронетранспортерах, боевых бронированных машинах и автомобилях. В предоставленном видео оператор БПЛА с позывным «Психолог» отметил, что были зафиксированы около десяти человек личного состава и три единицы техники.
«Операторы ударных дронов и расчты барражирующих боеприпасов “Ланцет” группировки “Восток” нанесли точное огневое поражение по выявленным целям противника. Бронетранспортеры, ББМ и автомобили ВСУ были поражены на маршрутах движения вместе с перевозимыми резервами», — сообщили в ведомстве.