В Севастополе силы ПВО отразили воздушную атаку

«В Севастополе силы ПВО и нашего Черноморского флота отражают атаку ВСУ. Уже сбито две воздушных цели», — написал он в своем канале в Мах рано утром в понедельник.
В городе была объявлена воздушная тревога. Спустя час ее отменили. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты не пострадали.
Минувшей ночью в городе-герое военные также отражали атаку ВСУ, работала ПВО. После этого в городе был обнаружен сбитый беспилотник — место падения дрона оцепили, людей эвакуировали.
