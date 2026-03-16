Ганчев: В Харькове женщины отбивают мужчин у ТЦК, спасая от мобилизации

Женщины на подконтрольной Украине части Харьковской области отбивают мужчин у сотрудников ТЦК (украинская структура, аналогичная военкомату), препятствуя их насильственной мобилизации в ВСУ. Об этом рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«Наши харьковские женщины становятся теперь на защиту своих мужчин. Они не хотят, чтобы их мужья, дети, сыновья, отцы умирали просто за какой-то незаконный режим. Поэтому стараются делать все и выходят на защиту, как могут, отбивают их от этих людоловок», — сказал Ганчев РИА Новости.
Тем временем Зеленский пригрозил депутатам Верховной рады отправкой на передовую.
Ранее сообщалось, что на Украине из институтов начали отчислять под мобилизацию студентов от 25 лет.
Также сообщалось, что Украина планирует привлекать иностранцев в ряды ВСУ на фоне проблем с мобилизацией и самовольным оставлением части.