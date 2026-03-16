«Единственный внук — и тот погиб»: в семье бойца ММА Дацика случилось страшное горе

Бабушка подтвердила, что 21-летний Ярослав Дацик, сын известного бойца ММА Вячеслава Дацика, погиб в зоне СВО. Молодой человек погиб от удара FPV-дрона ВСУ. Об этом женщина сообщила РИА Новости.
По ее словам, Ярослав получил ранения ног, груди и по бокам. Сослуживцы оказали Ярославу первую помощь и оттащили в укрытие. Однако спасти молодого человека не удалось.
«Они оба были в ВДВ. Слава ведь пошёл, чтобы быть рядом с сыном… Когда Ярославу исполнилось восемнадцать, он решил, что будет вместе с ним. Чтобы его поддерживать и охранять. Но так получилось, что они оказались не в одной группе. Единственный внук — и тот погиб», — рассказала бабушка.
Накануне, напомним, стало известно о том, что 21-летний Ярослав Дацик, сын известного бойца ММА Вячеслава Дацика, погиб в зоне СВО. Это произошло в Запорожской области. Ярослав погиб во время выполнения боевой задачи.
Сам боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик подписал бессрочный контракт с Министерством обороны в феврале 2024 года. Тогда его сын Ярослав еще служил в ВДВ, но отправился в зону боевых действий вслед за отцом.
