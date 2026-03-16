БПЛА атаковали нефтебазу на Кубани, идет тушение пожара

Пожар на территории нефтебазы в городе Лабинск на Кубани произошел в ночь на понедельник 16 марта в результате атаки украинских беспилотников. Об этом информирует оперативный штаб Краснодарского края.
«В промзоне Лабинска в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В оперштабе уточнили, что никто при инциденте не пострадал.
Тушением возгорания занимаются четыре расчёта, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты ГУ МЧС РФ по региону.
Напомним, над Кубанью и Адыгеей в ночь на 15 марта сбили 22 беспилотника.
Накануне в пригороде Тихорецка произошло возгорание на территории нефтебазы из-за падения обломков БПЛА. Еще одним последствием инцидента стало повреждение двух высоковольтных линий электропередачи в Тихорецком районе обломками дрона.
Кроме того, пожар на нефтебазе произошел после падения обломков БПЛА в Тихорецком районе в ночь на 12 марта.