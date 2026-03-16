Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БПЛА атаковали нефтебазу на Кубани, идет тушение пожара

В Лабинске на Кубани тушат пожар на территории нефтебазы, пострадавших нет.

Источник: Комсомольская правда

Пожар на территории нефтебазы в городе Лабинск на Кубани произошел в ночь на понедельник 16 марта в результате атаки украинских беспилотников. Об этом информирует оперативный штаб Краснодарского края.

«В промзоне Лабинска в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В оперштабе уточнили, что никто при инциденте не пострадал.

Тушением возгорания занимаются четыре расчёта, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты ГУ МЧС РФ по региону.

Напомним, над Кубанью и Адыгеей в ночь на 15 марта сбили 22 беспилотника.

Накануне в пригороде Тихорецка произошло возгорание на территории нефтебазы из-за падения обломков БПЛА. Еще одним последствием инцидента стало повреждение двух высоковольтных линий электропередачи в Тихорецком районе обломками дрона.

Кроме того, пожар на нефтебазе произошел после падения обломков БПЛА в Тихорецком районе в ночь на 12 марта. Подробности здесь на KP.RU.

