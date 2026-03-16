16 марта в Самарской области сняли угрозу атаки БПЛА

В Самарской области объявили отбой опасности атаки беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Утром 16 марта 2026 года в Самарской области сняли режим опасности атаки беспилотников. Предупреждение действовало почти семь часов — его объявили еще ночью. Сейчас ситуация нормализовалась, экстренные службы дали отбой.

«Внимание! В Самарской области отбой по угрозе подлета БПЛА», — сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в 08:34.

Сейчас обстановка полностью нормализовалась, опасности нет. В случае непредвиденных ситуаций можно звонить по единому номеру экстренных служб 112.

