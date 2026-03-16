Стало известно о маскировке мин ВСУ под цветы: подробнее

Командир подразделения беспилотных систем морской пехоты, действующей в интересах группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) России, с позывным Хищник рассказал, какие мины применяют украинские войска.
Хищник заявил, что такого рода устройства военные российской армии встретили во время выдвижения к позициям. По его словам, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) маскируют самодельные мины под растительность.
«Выдвигаясь к позициям, вдоль дороги обнаружили самодельные мины-цветы. Они представляют собой металлический заостренный конус, внутри которого находится взрывчатое вещество», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее командир саперного отделения ВС РФ с позывным Топор рассказал, что бойцы ВСУ устанавливают в Курской области самодельные противопехотные мины, напечатанные на 3D-принтере. Замаскированные под сено мины трудно обнаружить без металлоискателя. Они используются для запугивания мирных жителей. Российские саперы изучили принцип их установки и теперь успешно обезвреживают их.