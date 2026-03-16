Стало известно о маскировке мин ВСУ под цветы: подробнее

Ранее командир саперного отделения ВС РФ с позывным Топор рассказал, что бойцы ВСУ устанавливают в Курской области самодельные противопехотные мины, напечатанные на 3D-принтере. Замаскированные под сено мины трудно обнаружить без металлоискателя. Они используются для запугивания мирных жителей. Российские саперы изучили принцип их установки и теперь успешно обезвреживают их.