Три района Ростовской области подверглись атаке БПЛА в ночь на 16 марта

В Ростовской области в ночь на 16 марта на севере региона была зафиксирована масштабная атака БПЛА. Об этом заявил глава Донского края Юрий Слюсарь.
Как он написал в своем канале в мессенджере МАХ, вражеские беспилотники были уничтожены в трех муниципалитетах: Миллеровском, Тарасовском, Чертковском.
— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — написал он.
Также губернатор уточнил, что беспилотная опасность сохранялась утром 16 марта.
