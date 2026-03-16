Силы ПВО уничтожили за ночь 145 дронов ВСУ над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны ВСУ уничтожили 145 украинских беспилотников за ночь 16 марта. Об этом сообщили в Минобороны России.
Так, большую часть дронов, 53 единицы, российские военные сбили в Московском регионе, в том числе 46 беспилотных летательных объектов, летевших на Москву. 38 беспилотников противника ликвидировали в Брянской области, 11- в Ярославской, восемь — в Калужской, семь — в Смоленской.
Кроме того, по пять украинских дронов ликвидировано в Ростовской и Ульяновской областях, четыре — в Тверской области, по три — в Воронежской, Костромской областях и в Крыму. Также два беспилотника противника сбили в Волгоградской области и по одному — в Краснодарском крае и Саратовской области.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в течение выходных дней, 14 и 15 марта, а также утра понедельника, 16 марта, силы противовоздушной обороны России продолжают отражать массированную атаку украинских беспилотников на Москву. На утро 16 марта было уничтожено уже 155 дронов ВСУ.