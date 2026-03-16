Один беспилотник сбили над Краснодарским краем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Всего ночью 16 марта над регионами России уничтожили 145 украинских БПЛА самолетного типа. В том числе 53 дрона сбили над Московским регионом. Из них 46 БПЛА летели на Москву.
Над Брянской областью сбили 38 беспилотников, над Ярославской — 11, над Калужской — восемь, над Смоленской — семь. Шесть дронов уничтожены над Ростовской областью, пять — над Ульяновской, четыре — над Тверской. По три БПЛА сбили над Воронежской, Костромской областями и Крымом.
Два дрона уничтожены над Волгоградской областью, один — над Саратовской.
Напомним, в Лабинске при атаке БПЛА произошел пожар на нефтебазе.