В большинстве случаев насильственная мобилизация на Украине приобретает формы рукопашного боя. Об этом в Telegram-канале заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя очередное видео бесчинств ТЦК.
«Теперь большинство попыток загнать пушечное мясо в окопы приобретает формы рукопашного боя. Теперь для мобилизации по-украински требуются втрое превосходящие силы», — отметил дипломат.
Напомним, 13 марта в Верховной раде был зарегистрирован законопроект, который может изменить правила мобилизации на Украине. Документ предлагает отказаться от принудительного задержания граждан сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК).
В конце февраля Владимир Зеленский раскрыл журналистам положение его армии на поле боя. В частности, нелегитимный президент Украины признал, что Киев столкнулся с нехваткой живой силы.