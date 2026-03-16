Морпех «Хищник» сообщил, что уничтожил пять самолетов и два вертолета ВСУ

Первый вертолет ВСУ морпех «Хищник» сбил осенью 2022 года в районе Угледара.

Источник: Комсомольская правда

Командир подразделения беспилотных систем 55-й гвардейской дивизии морской пехоты Вооруженных сил (ВС) России с позывным «Хищник» рассказал, что за время спецоперации уничтожил пять самолетов и два вертолета украинской армии.

Морпех уточнил, что первый вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит осенью 2022 года в районе Угледара. Вместе с товарищем они вели наблюдение и на четвертый день услышали вертолет. Товарищ выбрал неправильную позицию, поэтому «Хищник» самостоятельно произвел пуск ракеты.

«Ракета ушла в облака — и сначала показалось, что мы промахнулись. Но спустя несколько секунд вертолет вышел из облаков уже горящим и упал в городе», — приводит РИА Новости слова российского военного.

«Хищник» отметил, что примерно через две недели авиация украинской армии вновь попыталась прийти в тот же район. Тогда командир смог сбить самолет Су-25, летевший на малой высоте. Позже по аналогичной схеме подбили еще несколько воздушных целей противника.

«На моем личном счету — пять самолетов Су-25 и два вертолета: Ми 8 и Ми 24», — сказал морпех.

Днем ранее, 15 марта, появилось сообщение об уничтожении в зоне ответственности группировки «Центр» украинского бомбардировщика на базе «Аэропракт А-22». Он имел крепления для двух бомб и надписи «Ракета» и «Туман» на борту.