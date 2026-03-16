Силы ПВО сбили на подлете к Москве около 250 беспилотников за двое суток

«За последние двое суток силы ПВО уничтожили непосредственно на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к Москве около 250 вражеских БПЛА. Спасибо ПВО Минобороны за профессиональную, самоотверженную работу», — написал он в своем канале в Max.
Всего в течение субботы, 14 марта, мэр сообщил об уничтожении 65 беспилотников, летевших на Москву. Согласно сообщениям Собянина, опубликованным 15 марта, системой ПВО на подлете к Москве было сбито 54 БПЛА. Еще 40 беспилотников было ликвидировано между 02:00 и 09:00 мск 16 марта.