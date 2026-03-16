Ричмонд
+17°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили на подлете к Москве около 250 беспилотников за двое суток

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Порядка 250 беспилотников было сбито системой ПВО на подлете и втором рубеже по направлению к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

«За последние двое суток силы ПВО уничтожили непосредственно на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к Москве около 250 вражеских БПЛА. Спасибо ПВО Минобороны за профессиональную, самоотверженную работу», — написал он в своем канале в Max.

Всего в течение субботы, 14 марта, мэр сообщил об уничтожении 65 беспилотников, летевших на Москву. Согласно сообщениям Собянина, опубликованным 15 марта, системой ПВО на подлете к Москве было сбито 54 БПЛА. Еще 40 беспилотников было ликвидировано между 02:00 и 09:00 мск 16 марта.

