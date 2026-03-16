Раскрыты подробности пророчеств старца Илия об СВО: о чем он говорил

Православные верующие вспоминают схиархимандрита Илия (Ноздрина), духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла, год назад ушедшего из жизни. О последних годах его жизни в беседе с aif.ru рассказал заведующий отделом по связям с РПЦ Института стран СНГ и глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов.
По его словам, старец Илий продолжал принимать людей и духовно поддерживать учеников, несмотря на преклонный возраст и болезни. Он до последних лет активно служил и общался с духовными чадами.
Фролов отметил, что старец делился снами и видениями, которые, по его словам, были связаны с происходящими событиями.
«Во сне ему были видения об СВО, с каких позиций и куда нужно наносить удары, где у противника важные позиции. Он просыпался, сообщал об этом послушникам, и они передавали эту информацию нашим военным», — сказал Фролов.
Собеседник издания отметил, что все данные были «очень полезными», а совершенные по его советам удары «были точными».
«Могу твердо сказать, что с самого начала СВО, в последнее время особенно, он говорил о том, что Россию ждет только победа и никаких других вариантов», — добавил он.