Мирошник: Киев безуспешными атаками на Москву пытается напомнить Европе о себе

Истеричные безуспешные атаки Украины на Московский регион с помощью беспилотников следует расценивать как попытки режима Владимира Зеленского напомнить о себе европейским партнерам. Об этом в Telegram-канале заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.