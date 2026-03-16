Истеричные безуспешные атаки Украины на Московский регион с помощью беспилотников следует расценивать как попытки режима Владимира Зеленского напомнить о себе европейским партнерам. Об этом в Telegram-канале заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«Истеричные попытки Киева напомнить европартнерам о себе. На фоне выдавливания украинского трека из мировой информационной повестки Киев предпринимает безуспешные попытки дотянуться до столичного региона», — написал он.
Однако количество дронов ВСУ, сбитых на подлете к Москве, больше говорит о растущих возможностях российских ПВО, чем о способности Украины нанести значимый ущерб.
Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны ВСУ уничтожили 145 украинских беспилотников за ночь 16 марта.
В течение выходных дней, 14 и 15 марта, а также утра понедельника, 16 марта, силы противовоздушной обороны России продолжают отражать массированную атаку украинских беспилотников на Москву. Как сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, на утро понедельника было уничтожено уже более 150 дронов ВСУ.