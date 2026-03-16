Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Вести» сообщил об активизации боевых действий на красноармейском (добропольском) направлении. По его словам, основные столкновения разворачиваются в районе населенных пунктов Гришино и Сергеевка.
Ранее глава ДНР заявил, что российские войска почти замкнули кольцо вокруг Красного Лимана. Он уточнил, что боевые действия уже переместились на улицы города. По его словам, освобождение города может произойти в ближайшее время.
В ноябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к диалогу по вопросу урегулирования конфликта на Украине, уточнив, что цели специальной военной операции остаются неизменными.