Силы ПВО сбили на подлете к Москве еще два БПЛА

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Система ПВО сбила еще два беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.

Источник: РИА "Новости"

«Уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр.

Ранее он сообщал, что за последние двое суток на подлете к столице было уничтожено около 250 БПЛА. При этом 40 беспилотников было ликвидировано между 02:00 и 09:00 мск 16 марта.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
