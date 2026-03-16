145 БПЛА за ночь. В Татарстан летели БПЛА ВСУ, аэропорты не работали

Ночь с 15 на 16 марта выдалась тревожной для нескольких регионов России. Силы ПВО уничтожили 145 беспилотников, из них 53 — в небе над Московским регионом. Но внимание жителей Татарстана приковано к соседней Ульяновской области: там сбили пять БПЛА. В самой республике снова вводили режим беспилотной опасности и закрывали аэропорты. Пассажиры Казани и Нижнекамска столкнулись с многочасовыми задержками рейсов.
География удара: от Подмосковья до Поволжья.
Минобороны России отчиталось о массированной ночной атаке: с 23:00 15 марта до 8:00 16 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 145 украинских беспилотников самолетного типа.
Основной удар принял на себя Московский регион — там ликвидировали 53 дрона, 46 из которых двигались непосредственно в сторону столицы. 38 беспилотников сбили над Брянской областью, 11 — над Ярославской, восемь — над Калужской, семь — над Смоленской, шесть — в Ростовской области, четыре — в Тверской. По три аппарата уничтожено в Воронежской, Костромской областях и Крыму, по одному — в Краснодарском крае и Саратовской области.
Для Поволжья самой горячей точкой стала Ульяновская область. Губернатор Алексей Русских подтвердил, что над регионом сбили пять беспилотников. Местом падения обломков стал Чердаклинский район. К счастью, никто не пострадал, разрушений нет — на местах работают спецслужбы. Но сам факт того, что дроны долетели до соседнего с Татарстаном региона, заставляет быть начеку.
Татарстан: три часа тревоги и задержанные рейсы.
В республике режим беспилотной опасности ввели в 2:44. В 5:23 утра сообщение МЧС стало более конкретным: угроза атаки БПЛА объявлена в Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах. Жителей призвали спуститься в укрытия, не подходить к окнам и быть внимательными.
На этом фоне Росавиация закрыла аэропорты Казани и Нижнекамска. Пассажирам пришлось корректировать планы.
В казанской авиагавани к утру задержали 10 рейсов на вылет и 14 на прилет. Больше всего не повезло тем, кто собирался в Сургут: вылет перенесли на 9 часов, до 19:30. На два часа позже отправились самолеты в Краснодар, Пермь и Москву. Утренний рейс в столицу и вовсе отменили.
Задержаны и рейсы из Сургута (прилетит на 9 часов позже), из Саньи (ждать пришлось 12 часов), из Омска и Перми (опоздание 4 часа). В аэропорту «Бегишево» также задержали рейсы из Нового Уренгоя и отменили два рейса в Москву.
В 6:56 угрозу атаки для трех городов сняли, в 8:02 аэропорты возобновили работу, а к 8:14 режим беспилотной опасности официально отменили по всей республике. О фактах падения дронов на территории Татарстана не сообщалось.
Безопасность прежде всего: что делать при угрозе и почему нельзя снимать.
После каждой подобной атаки власти напоминают гражданам о правилах поведения. Они едины для всех регионов.
Если вы увидели беспилотник или услышали характерный звук (жужжание, похожее на работу мопеда или газонокосилки), необходимо:
Немедленно позвонить по номеру 112.
Сообщить свои данные, место и время обнаружения, направление полета, силуэт и звук.
Покинуть открытое пространство, по возможности предупредить окружающих.
Категорически запрещено снимать работу ПВО и падение обломков на телефон и тем более выкладывать видео в сеть. Это не только помогает противнику корректировать атаки, но и является административным правонарушением.
При обнаружении обломков нельзя приближаться к ним, трогать их или пытаться разобрать. Нужно немедленно сообщить о находке по тому же номеру 112 и дождаться прибытия специалистов.
Очередная ночная тревога позади. Аэропорты работают в штатном режиме, но пассажирам рекомендуют уточнять статус своих рейсов — последствия задержек могут растянуться на весь день. Самое главное — все живы и обошлось без разрушений.