145 БПЛА за ночь. В Татарстан летели БПЛА ВСУ, аэропорты не работали

Основной удар принял на себя Московский регион — там ликвидировали 53 дрона, 46 из которых двигались непосредственно в сторону столицы. 38 беспилотников сбили над Брянской областью, 11 — над Ярославской, восемь — над Калужской, семь — над Смоленской, шесть — в Ростовской области, четыре — в Тверской. По три аппарата уничтожено в Воронежской, Костромской областях и Крыму, по одному — в Краснодарском крае и Саратовской области.