Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: атака БПЛА на Москву 14−16 марта стала самой массовой за год

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Атака украинских беспилотников на Московский регион, которую отразили силы ПВО Минобороны 14—16 марта, стала самой крупной минимум за год, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Всего в течение субботы, 14 марта, мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 65 беспилотников, летевших на Москву. Согласно сообщениям Собянина, опубликованным 15 марта, системой ПВО на подлете к Москве были сбиты 54 БПЛА. Еще 42 беспилотника ликвидированы между 02:00 и 11:00 мск 16 марта. Мэр резюмировал, что «за последние двое суток силы ПВО уничтожили непосредственно на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к Москве около 250 вражеских БПЛА».

11 марта 2025 года Собянин сообщал, что была «отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву». Тогда, по его словам, «на подлете к Москве были сбиты 74 БПЛА, на разных рубежах в целом — сотни боевых беспилотников». Также 55 беспилотников, летевших на столицу, ликвидировали 5—7 мая. Еще одна подобная атака наблюдалась в сентябре — тогда в небе над Московским регионом 22—23 сентября уничтожили 46 БПЛА.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше