ТАСС: атака БПЛА на Москву 14−16 марта стала самой массовой за год

Всего в течение субботы, 14 марта, мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 65 беспилотников, летевших на Москву. Согласно сообщениям Собянина, опубликованным 15 марта, системой ПВО на подлете к Москве были сбиты 54 БПЛА. Еще 42 беспилотника ликвидированы между 02:00 и 11:00 мск 16 марта. Мэр резюмировал, что «за последние двое суток силы ПВО уничтожили непосредственно на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к Москве около 250 вражеских БПЛА».
11 марта 2025 года Собянин сообщал, что была «отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву». Тогда, по его словам, «на подлете к Москве были сбиты 74 БПЛА, на разных рубежах в целом — сотни боевых беспилотников». Также 55 беспилотников, летевших на столицу, ликвидировали